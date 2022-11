UCAD, MONUMENT DE LA RENAISSANCE, ACAPES, CORNICHE OUEST, OBELISQUE : Le rendez-vous des Fanzones pour pousser les Lions

Les fanzones sont des espaces dédiés où le visionnage en public est maitrisé avec une belle sonorisation qui va avec des écrans géants de qualité. A Dakar, plusieurs Fanzones officielles sont érigées gratuitement pour permettre au plus grand nombre de suivre les matches de la coupe du monde.

A l’Ucad, au Monument de la renaissance, à la Place de la Nation (ex. Obélisque) et au terrain Acapes des Parcelles Assainies, l’ambiance est des plus conviviales. Sur la Corniche Ouest de Dakar (une merveille à découvrir surtout en afterwork), les férus de football s’y donnent rendez-vous pour communier ensemble…mais surtout pour célébrer.

Ce mardi, les Lions ont rendez-vous avec leur histoire, celle de marcher sur les traces de leurs ainés qui en 2002 avaient su se surpasser et dépasser leurs limites pour se hisser jusqu’en ¼ de finale du mondial. Ce qui constitue pour l’heure la meilleure performance d’une équipe africaine.

Auréolé de son titre de champion d’Afrique, le Sénégal se présente comme l’un des atouts du continent. Ce mardi, il s’agit de livrer le match de l’année. Pour aider les Lions à aller puiser dans leurs ressources, l’Etat (à travers le Ministère des sports), la RTS et SD Consulting ont mis à la disposition du grand public des Fanzones dans Dakar et tous les départements du pays.