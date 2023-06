Une délégation du groupe Wal Fadjri reçue à l’ambassade des États-Unis

Une forte délégation du groupe Wal Fadjri s’est rendue ce lundi 26 juin 2023 à l’ambassade des États-Unis au Sénégal. Conduite par Me Cheikh NIASS, ladite Délégation a été reçue par le service politique de la représentation américaine à Dakar.



Une occasion pour Me NIASS et ses accompagnateurs d’exposer le contentieux opposant le groupe Wal Fadjri à l’Etat du Sénégal. Ainsi, parlant du signal de WALFTV suspendu depuis le 1er juin dernier, les responsables dudit Groupe sont largement revenus sur le caractère illégal de cette mesure de suspension. Documents en mains, Me NIASS a indiqué à ses interlocuteurs les circonstances dans lesquelles le signal de WALFTV a été coupé, en pleine édition spéciale comme le faisaient de toutes les autres chaines de télévision. Une suspension qui n’a été notifiée que neuf jours après suite à un sit-in organisé par le groupe Wal Fadjri qui dénonçait justement cette mesure. « Nous sommes dans un Etat droit et avons jugé utile de saisir les juridictions nationales pour nous plaindre de cette mesure. Seulement la Cour suprême chargée de vider l’affaire a constaté le caractère illégal de cette mesure et aussi l’urgence dans laquelle se trouvait le Groupe privé de ressources. Mais à notre grande surprise elle a rejeté notre recours arguant notamment que la suspension d’un mois était largement entamée », explique le patron de Wal Fadjri qui n’a pas manqué d’invoquer l’élan de solidarité des Sénégalais mais aussi la posture de l’opérateur Wave qui est aussi américain. Pour Me Cheikh NIASS, c’est l’existence même du groupe de presse fondé par Sidy Lamine NIASS, qui emploie directement plus de 200 personnes, qui est menacée.



A sa suite, c’est Moustapha DIOP qui a démontré en quoi cette décision de suspension était un acharnement sur le Groupe Wal Fadjri. Rappelant les deux premières mesures de suspension en mars 2021 et en février 2023, le directeur de WalFM et WalfTv est revenu sur les emprisonnements de travailleurs de groupe ainsi que les tentatives d’intimidation dont ils sont victimes sans oublier l’agression physique dont ont fait l’objet deux ses chroniqueurs.



Embouchant la même trompette, Madame CISSE, responsable du service commercial du groupe Wal Fadjri, s’est appesantie sur les pertes engendrées par cette mesure qui a occasionné un manque à gagner chiffré à plusieurs dizaines de millions de nos francs. Pourtant, explique-t-elle, avant ladite mesure, le Groupe Wal Fadji avait beaucoup de mal à recevoir de la publicité venant des services de l’Etat.



Ecoutant religieusement les « plaignants », le service politique de l’ambassade des États-Unis au Sénégal, représenté par six personnes à la rencontre, a posé de nombreuses questions pour davantage s’imprégner de la situation. Ainsi, après un échange de plusieurs dizaines de minutes, les deux parties se sont séparées en s’accordant sur l’essentiel, la liberté, sans laquelle il ne peut y avoir de démocratie, doit être garantie.