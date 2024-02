Union des journalistes de la presse libre africaine : Mactar Sylla intègre le comité d’honneur

Le Soleil fait part d’une nouvelle consécration pour le journaliste sénégalais Mactar Sylla. Selon le journal, le président directeur général de la télévision Label Tv, membre du Comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion (Uar) vient d'être coopté par le président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine (Ujpla) parmi les membres du Comité d'honneur. Celui-ci, explique un communiqué parcouru par la source, comprend déjà des personnalités «prestigieuses » et «exemplaires» de la presse et du journalisme panafricain.



« Au nom de tous les membres de notre organisation, j'adresse nos vives et sincères félicitations à notre nouveau membre d'honneur», a indiqué le président de l'Ujpla, Yao Noël.



Créée en 2020, l’Ujpla a pour objectif principal de «défendre la liberté et la sécurité physique, morale, matérielle, sociale, économique, culturelle, politique, démocratique et les intérêts des journalistes, en tout lieu et en toutes circonstances, partout sur le continent et hors d’Afrique lorsque le sort des journalistes y est en jeu… ».