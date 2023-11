Violences basées sur le genre : Une vingtaine de journalistes outillés





Une vingtaine de journalistes, représentant plus d’une dizaine de médias (presse écrite, radio site en ligne et Tv) ont participé à un atelier de formation sur les violences basées sur le genre à Dakar.





L’objectif de l’atelier est d’impliquer les acteurs de la presse dans la vulgarisation des connaissances sur le nexus des violences basées sur le genre (VBG/SSR) et les défis du dispositif d’accompagnement.





Organisé par HIRA , cet atelier a réuni des journalistes membres du Réseau des journalistes en santé, population et de développement.





Une occasion saisie par les organisateurs pour discuter du traitement des VBG et de leurs effets sur la santé reproductive des victimes afin d’engager les acteurs de la presse à un traitement plus pointu de ces questions.





Selon Leyti Fary Ndiaye, membre de l’équipe de recherche qui pilote le projet HIRA appuyé par le centre de recherche en développement international( CRDI) et porté par le Laboratoire de recherche à l’université Gaston Berger de Saint Louis ,« cet atelier avec les journalistes rentre dans le cadre du partage des rapports sur les quatre volets de recherche sur la perception des violences basées sur le genre et santé reproductive sur les bonnes pratiques des centres prise en charge, monographie et une enquête sur la cartographie qui permet de montrer un monde crucial des centres hébergements au Sénégal la non implication de l’Etat”. “Sur 75% des centres , 25% seulement sont créés ,pris en charge par les pouvoirs publics, c’est pour cela que nous voulons associer les journalistes au travail de sensibilisation ,et de plaidoyer et voir comment faciliter le recours des femmes et des filles vers les personnes ressources compétentes”, a-t-elle ajouté.





Cette initiative fait partie du cohorte de projets appuyés par le programme “amélioration de la santé des adolescents au Sénégal Ados “cofinancé par le CRDI et Affaires mondiales Canada.





L’atelier s’est conclu avec l’engagement des participants à renforcer leurs actions en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre.