Violences contre les journalistes : Bamba Kassé monte au créneau

Des journalistes ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité, ce mercredi à la cité Keur Gorgui. D'autres ont été évacués sous l’effet des gaz lacrymogènes lancés par les policiers. Informés de cette situation, Bamba Kassé, Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication (SYNPICS), s’est rendu sur les lieux. “Quand on a été informé d'arrestations de confrères à la cité Keur Gorgui, nous nous sommes déplacés pour nous enquérir de la situation.