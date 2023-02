Walf TV : les bienfaits en chiffres de la coupure du signal

La coupure du signal de Walf TV par le CNRA constitue un mal pour un bien. Du moins c’est l’affirmation du PDG du groupe Walf, reprise par Les Échos. «Ce que Walf a eu comme abonnés sur le digital dépasse largement ce qu’il avait eu en un ou deux mois, a révélé Cheikh Niass. Walf a réalisé plus de 35 000 abonnés en moins de 15 heures. Ce qu’il n’arrivait pas à avoir en un mois.»



Le patron du groupe de Front de terre ajoute que «pour l’audience, Walf TV a fait plus de 2,5 millions en moins de 24 heures sur Youtube».



Le signal de Walf TV a été coupé vendredi dernier, pour sept jours, pour avoir diffusé en direct les échauffourées opposant les militants de Pastef aux forces de l’ordre lors de la visite de Ousmane Sonko à Mbacké et Touba.