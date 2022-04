Yakaar TV : Une bonne nouvelle pour la communauté chrétienne !

Yakaar Tv, la télévision Chrétienne

C'est un coup de projecteur pour la communauté chrétienne du Sénégal et celle de la diaspora, avec la mise en place de la toute première télévision dédiée exclusivement à l'enseignement et à la diffusion d'informations relatives au christianisme.





Le lancement officiel a eu lieu hier, en présence de plusieurs personnalités du monde politique, de la communauté catholique, des prêtres et pasteurs venus de la sous-région pour magnifier cette belle initiative.









Avec un lot de matériel de dernière génération, son financement est estimé à des centaines de millions, à l'initiative du chanteur de gospel international sénégalais Bernard Cissa, en collaboration avec d'autres partenaires pour concrétiser ce rêve tant attendu par les chrétiens.





La télévision aura à sa direction de grosses pointures du paysage médiatique sénégalais, journalistes et animateurs comme Jérôme Diouf, très connu dans la sphère du journalisme au Sénégal et ancien journaliste-présentateur de la RTS.





Enfin, la communauté chrétienne peut se réjouir de la fierté d’avoir à sa guise une chaîne de télévision moderne et numérique qui est une vitrine de visibilité à l’échelle nationale et internationale, déjà par le billet de ses différents bouquets : Africa Solution, AOB qui fait la liaison avec la diaspora américaine et européenne, et au Sénégal par la Sortec.





Selon le directeur général de la télévision, c'est un grand honneur pour tous les chrétiens du Sénégal et de la sous-région d'avoir une télévision qui va leur permettre de vivre en temps réel les enseignements du Christ.





‘’Yakaar TV est une réponse divine qui s’accomplit pour la propagation du témoignage de l’Evangile du Christ au Sénégal et au-delà de nos frontières, à l’instar du Burkina Faso qui possède Impact TV, de la Côte d’Ivoire qui, à son tour, possède Bénie TV. Aujourd’hui, le Sénégal peut enfin dire que tout est possible à celui qui croit, par la venue de Yakaar TV’’, a-t-il déclaré.









À rappeler que ce projet est fortement salué par monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, qui promet de s'y rendre un de ces jours pour une visite de courtoisie.