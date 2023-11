Ziguinchor : Gala de la presse, Abdoulaye Sylla PDG d'Ecotra a apporté un important soutien à l'APIC

La Capitale du Sud a abrité ce samedi 11 novembre 2023 la 1ère Edition du Gala de la presse. Une manifestation grandeur nature organisée dans un Hôtel de la place et a l’actif de l’Association des Professionnels de l’Information et de la Communication (APIC). Et outre les membres de la presse régionale de Ziguinchor, cette manifestation aux relents festifs a réuni les autorités administratives et politiques locales, les partenaires financiers et techniques, les organisations de la société civile, des responsables du Synpics et du CJRS et de nombreux invités.



C’est dire que pour un coup d’essai, ce fut un coup de maitre ; tant les défis de l’organisation et de la participation ont été relevés au cours de cette soirée historique qui reste a jamais gravée dans la mémoire collective. « Plus qu’une simple manifestation festive, le Gala Régional de la Presse notamment de l'APIC que je dirige depuis une année fut un rendez-vous unique dont le but est de magnifier et donner en exemple ce qui se fait de mieux dans la profession, encourager les médias et les journalistes qui excellent dans les productions de qualité, mais surtout magnifier l'engagement particulier des autorités et de la société civile dans la recherche de la paix en Casamance » a soutenu Amady Khalilou Diémé.



Le Président de l'Association des Professionnels de L'Information et de la Communication (APIC) qui a saisi l’opportunité de cette manifestation dédiée a la presse, pour magnifier le geste oh combien salutaire du PDG d'Ecotra et promoteur du club 50% de préférence nationale. « Nous remercions Abdoulaye Sylla pour son important soutien qui a beaucoup contribué a la réussite de notre événement. Le PDG d'Ecotra a été d’ailleurs l'une des dernières personnalités a être sollicités mais l'un des premiers donateurs a agir avec une forte contribution pour cette manifestation où l'utile a joyeusement côtoyé l'agréable ». Dixit le Président de l’APIC. Amady Khalilou Diémé pour qui ce geste du PDG d'Ecotra témoigne a juste titre de l'amour que ce dernier a pour la région et l'attention plusieurs fois manifestée qu'il porte pour notre corporation. Et c’est donc conscient de l’impact de cet appui du PGD d’Ecotra que le patron de la presse régionale de Ziguinchor a tenu a présenter, au nom de tous les membres de l’APIC, ses remerciements et ses respectueux hommages au chantre de la Préférence nationale. Abdoulaye Sylla dont la générosité légendaire, note-t-il, est connue de tous les sénégalais.