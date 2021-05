Accident mort à Kédougou: Le SYNPICS s’incline devant la mémoire des 3 agents de Leral

C’est une journée noire pour la presse sénégalaise. «Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication appris avec tristesse et désolation la mort accidentelle d’une équipe d’envoyés spéciaux du média en Ligne Leral.Net, en partance pour Kédougou dans le cadre de la couverture de la tournée économique du Président de la République », souligne le Bureau exécutif national (BEN) du SYNPICS.Dans le communiqué signé par leur Secrétaire général Mouhamadou Bamba Kassé, il est mentionné qu’un Camion identifié comme faisant partie du parc des Grands Moulins de Bamako a dévié et est entré en collision avec le véhicule SUV emprunté par l’équipe de Leral, causant sur le coup la mort de trois personnes identifiées comme étant Abou Sy (Journaliste), Mouhamadou Yoro Diallo (technicien) et Ousmane Ndiaye (chauffeur).«Le SYNPICS s’incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances les plus émues à leurs familles respectives ainsi qu’à toute la corporation. Les Professionnels de l’Information et de la Communication réitèrent leur solidarité agissante à l’administrateur du groupe Monsieur Dame Dieng », lit-on dans le document reçu ce jour.Ledit syndicat «salue la promptitude annoncée de la prise en charge médicale des blessés de cet accident et invite les médias engagés à la couverture de cette activité à faire preuve de prudence ».