Adja Fatou Thiam, jeune lauréate du concours général est décédée

C'est avec une profonde tristesse que l'ambassade du Sénégal au Canada a annoncé la perte prématurée de Adja Fatou Thiam, ancienne lauréate du concours général.

Primée dans les filières scientifiques, la jeune étudiante a perdu la vie ce samedi 26 février à Montréal laissant derrière elle tristesse et consternation. Elle a marqué son temps avec un excellent parcours scolaire. Seneweb compatit à la douleur de sa famille et présente ses condoléances les plus sincères.