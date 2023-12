Andre Braugher, acteur connu pour ses rôles dans « Homicide » et « Brooklyn Nine-Nine », est mort à 61 ans

L’acteur Andre Braugher, connu pour ses rôles dans les séries Homicide et Brooklyn Nine-Nine, est mort lundi 11 décembre à l’âge de 61 ans, a confirmé mardi 12 décembre son attachée de presse, Jennifer Allen, à Variety.



L’acteur, né à Chicago, s’était fait remarquer en 1989 dans le film Glory, aux côtés de Morgan Freeman et Denzel Washington, qui a remporté un Oscar pour ce long-métrage sur un régiment de l’armée composé uniquement de Noirs pendant la guerre de Sécession.





Malgré ce rôle, il a déclaré à l’Associated Press en 2019 qu’il avait eu du mal à trouver du travail dans un Hollywood où les rôles pour les acteurs afro-américains étaient « rares. Un point c’est tout ».



Mais il s’est imposé avec le rôle du détective Frank Pembleton, qu’il a interprété de 1993 à 1998 dans Homicide, une série policière inspirée d’un livre du journaliste de Baltimore David Simon, qui se lancera par la suite dans la télévision, créant notamment la série culte Sur écoute. Andre Braugher a remporté son premier Emmy pour ce rôle, le trophée du meilleur acteur dans une série dramatique, en 1998. Il obtient son deuxième Emmy en 2006 – meilleur acteur dans une minisérie ou un film – pour son rôle dans Thief.