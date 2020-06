Condoléances de la Ligue Démocratique à Tivaouane et Thianaba

En deux jours, le Sénégal a perdu deux éminents guides religieux et grands serviteurs de l’Islam. La Ligue Démocratique (LD) a appris avec «tristesse» les décès successifs de deux figures marquantes de l’Islam et de la confrérie Tidiane, à savoir Serigne Pape Malick Sy (porte-parole du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour) et Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck (Khalife général de Thianaba).