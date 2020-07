Condoléances : Une délégation du Khalife générale des mourides à Médina Baye

Une délégation dirigée par le porte-parole du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est rendue hier samedi à Médina Baye, pour présenter les condoléances de Touba à la famille de feue Seyda Fatoumata Zahra Niass.Une délégation composée de grands noms de la tarikha mouride de Touba et Kaolack, parmi lesquelles Cheikh Bachir Abdoul Khadre Mbacké, Serigne Abdou Lahat Mbacké Gaïndé Fatma,Serigne Babacar Mbacké, Serigne Mame Balla Mbacké, Cheikh Talla Diouf, Mbaye Ndao et Bara Seck.S'exprimant au nom du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre est revenu largement sur les relations très étroites et anciennes entre les deux cités qui se justifient par l'amitié qui liait Serigne Bassirou et Cheikh Ibrahima Niass et celle de Serigne Fallou et le fondateur de la cité de Médina Baye.Imam Cheikh Tidiane Cissé pour sa part, a exprimé sa satisfaction de voir Touba envoyer une forte délégation en ces circonstances douloureuses.