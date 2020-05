Coumba GAWLO attristée par la mort de Mory KANTE

Je suis à la fois attristée et surprise. J’en perds mes mots. Apprendre le décès de mon ami, de mon Papa, comme je l’appelais, l’emblématique Mory KANTE, m’a complétement bouleversée.Nous nous sommes parlés, il y a cinq jours de cela, pour un projet de chanson auquel il était associé.Je me rappelle de notre fabuleux duo, lors d’un de mes passages à Conakry. Je ne pouvais imaginer que nos dernières conversations étaient des adieux. Tu me manqueras à jamais Papa Mory.