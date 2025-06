Décès à 82 ans de Sly Stone, pionnier du funk

Sly Stone, pionnier du funk dont la musique a été à l'origine de l'explosion de la soul dans les années 1960, est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé lundi sa famille aux médias américains.





"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, Sly Stone de Sly and the Family Stone", a déclaré sa famille dans un communiqué.





Le musicien multi-instrumentiste, qui a également connu des problèmes de drogue, était à la tête du groupe "Sly and the Family Stone", formation de rock multiraciale et mixte, une rareté dans les années 1960.





Le groupe avait notamment donné un concert mémorable lors du festival de Woodstock, en août 1969, où il était arrivé sur scène peu après 03H00 du matin au troisième jour de cette manifestation mythique.





"Compte tenu de leur apparition tardive, Sly and The Family Stone étaient remarquablement frais et en forme", rappelle le site internet dédié au festival. "Le concert de Woodstock est largement considéré comme l'une de leurs meilleures performances."





En l'espace de cinq ans seulement, son inventivité a laissé un impact indélébile sur la musique américaine et mondiale, depuis le premier succès du groupe, "Dance to the Music", en 1967, et leur chanson "Everyday People", un an plus tard, jusqu'au chef-d'œuvre du rhythm and blues des années 1970, "If You Want Me To Stay".





Pour beaucoup, Sly Stone était un génie musical qui créait le son du futur et a jeté les bases d'artistes tels que Prince, Miles Davis, les Red Hot Chili Peppers et OutKast.





C'était "comme voir une version noire des Beatles", avait déclaré la légende du funk George Clinton à CBS News à propos de la présence sur scène de son ami de longue date. "Il avait la sensibilité de la rue, de l'église et les qualités de la Motown. Il était tout cela en une seule personne".





Cependant, Sly Stone a eu du mal résister aux pressions liées à la célébrité et a sombré dans la toxicomanie. Il a manqué des concerts, sa production musicale est devenue erratique et le groupe a implosé en 1973.





Arrêté à de multiples reprises en raison de ces problèmes de drogue, il a même un temps été SDF, vivant dans une camionnette, avant de réussir à sortir de cette spirale infernale. Dans ses mémoires, publiées en 2023, il disait avoir réussi à se sevrer en 2019.





Sly and the Family Stone avait été introduit au Hall of Fame du Rock & Roll en 1993.