Décès de l’ex-médiateur de la République, Alioune Badara Cissé

La triste nouvelle vient de tomber comme un couperet. L’ex-mediateur de la République, Alioune Badara Cissé est décédé ce samedi à l’hôpital Principal de Dakar.





La triste nouvelle a été confirmée par un proche, joint par Seneweb.





Membre fondateur de l’alliance pour la République (Apr), Abc comme on le surnommait a été ministre des affaires étrangères et numéro 2 de l’Apr avant de tomber en disgrâce. Son mandat a la tête de la médiature a pris fin au début du mois d’août mais il n’avait pas encore fait (et ne fera hélas jamais) de passation de service avec son successeur, le juge Demba Kandji.