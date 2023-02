Décès d'Ismaëla Touré : L’hommage du ministre de la Culture et du Patrimoine historique

L'annonce du décès de l'artiste musicien Ismaëla Touré, cofondateur du groupe Touré Kunda, a plongé le monde de la culture dans une immense tristesse. Dans un communiqué, le ministre de la Culture Aliou Sow a dit toute sa peine.





"J'ai appris le rappel à Dieu d'Ismaëla Touré, artiste musicien, cofondateur et membre du groupe Touré Kunda, ce lundi 27 février à Paris, à l'âge de 73 ans. Les frères Touré, pionniers des musiques africaines en France, sont considérés comme les précurseurs de la World Music qu'ils ont marquée en mélangeant les sonorités africaines avec du rock, du jazz, du reggae, etc. Avec à leur actif trois Disques d'or, 13 albums, ils ont joué dans les plus grands festivals et événements du monde avec leurs sonorités métissées, contribuant ainsi au rayonnement de la musique sénégalaise et africaine", lit-on dans un communiqué du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.





Il rappelle que le Touré Kunda est le premier groupe à avoir joué à l'hippodrome de Pantin. Ils sont aussi les premiers Africains à effectuer une tournée africaine et asiatique.





"Ismaëla, 73 ans, avec son sourire légendaire, a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique, ainsi qu'un riche héritage de métissage, de dialogue interculturel et de promotion de la diversité culturelle. Il est l'auteur de plusieurs compositions qui ont ébloui, transporté et exalté des générations de femmes et d'hommes, toutes cultures confondues", indique-t-on dans le communiqué.





Ainsi, en cette douloureuse circonstance, le ministre présente, au nom de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, Protecteur des Arts et des Lettres, de Monsieur Amadou Ba, Premier ministre et en celui de toute la communauté artistique, ses condoléances les plus émues à la famille éplorée et au monde de la culture.