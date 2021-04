Décès d’Idriss Déby Itno: L’inhumation prévue vendredi à Amdjarass

La cérémonie d’inhumation du Président tchadien Idriss Deby est prévue ce vendredi 23 avril 2021 à N'djaména et l’enterrement au cimetière d’Amdjarass. Dans un communiqué signé par le directeur général du Protocole de la Présidence, Allahmaye Halina, il est prévu pour la journée du jeudi 22 avril, l’arrivée et l’accueil des Délégations Etrangères, chefs d’Etat et de Gouvernements des pays amis. Le document mentionne que la mise en place se fera à l’aéroport Hassan DJAMOUSS entre 13 h et 15 h. Le vice-président du conseil militaire de transition se chargera d’accueillir les hôtes avant le départ du cortège présidentiel pour l’hôtel des hôtes.

Pour ce qui est de la journée du vendredi 23 avril, le communiqué renseigne que la mise en place est prévue vers 7 h et la cérémonie va débuter à 9 h.

Au programme :Oraisons funèbres par le vice-président du Conseil Militaire de Transition, dépôt des attributs du Maréchalat sur la dépouille du président de la République, entre autres.

La dépouille mortelle sera remise à la famille à 12 h. La prière mortuaire est prévue à 13 h à la Grande mosquée de N’Djaména. Le Maréchal Deby sera inhumé au cimetière d’AMDJARASS dans l’intimité familiale à 15 h 45, précise le document. Les délégations de chefs d’Etat et de gouvernement vont prendre congé à 16 h.