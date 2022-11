Décès d'une figure du patronat sénégalais

Deces de Mor Talla Kane du Cnes

Le Directeur exécutif de la Confédération Nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Mor Talla Kane n’est plus. Il a rendu l’âme, dans la nuit du lundi, à l’hôpital militaire de Ouakam (HMO).





Ancien président du Groupe de travail sur les réformes administratives dans le cadre du Conseil présidentiel de l'Investissement (2008-2012), le défunt a su gérer et défendre l’une des deux plus grandes organisations patronales et professionnelles du Sénégal qu’est le CNES.





Député à l’Assemblée nationale et président du mouvement les «Serviteurs », Papa Djibril Fall a ainsi perdu «son oncle et ami ». A l’en croire, Mor Talla Kane était «la générosité personnifiée ». «Le Sénégal perd un de ses illustres fils. Il était brillant et pondéré. Une âme altruiste et généreuse. Avec son rappel à Dieu, c’est une bibliothèque qui brûle », a écrit le journaliste.