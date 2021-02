Décès de Amadou Doudou Fall, Directeur Général de Hélix Technologie Management Group

Hélix Technologie Management Group est en deuil suite au décès de son directeur général Amadou Doudou Fall. Il a été rappelé à Dieu près de 4 ans après son retour au Sénégal « pour se mettre au service de son pays et participer au développement du continent à travers des idées innovantes ».Son décès est une grande perte pour ses collègues, pour ses partenaires et son entourage qui retiennent de Amadou Doudou Fall « sa passion, son charisme, son humilité, le sens du travail, à travers les nouvelles technologies de l’information après un long et riche parcours aux États-Unis qui lui ont valu le titre de Docteur émérite ».Très récemment, renseigne-t-on, il a bien voulu honorer plusieurs de ses compatriotes en les nommant parrains de centres d'innovations et de développement de solutions technologiques qu’il avait l’ambition d’élargir sur l’étendue du territoire sénégalais et partout en Afrique pour promouvoir le savoir-faire africain.« Nous n’avons rien à leur envier, au contraire nous le faisons mieux qu’eux. », avait-il l’habitude de dire.Nos sincères condoléances à sa famille éplorée et à toute son équipe qui se mobilise pour marquer son héritage dans le numérique.Abdoul Majib Fofana, Helix TechnologyHamedounn Ben Aya, ACMTPr. Lamine Sagna, Worcester Polytechnic InstituteMadou Sylla, Prime DashChef Pierre Thiam, Yolele FoodsSénateur Amadou Thiam, Ambassade du Sénégal à Washington DCInsa Thiam, ParisBirame Kandji, Washington DCMansour Dieye, Dakar