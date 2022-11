Décès de Cheikh Tidiane Sy, ancien ministre de l’Intérieur et Garde des Sceaux sous Wade

Seneweb a appris le décès, ce mercredi, de Cheikh Tidiane Sy, figure de la vie politique saint-louisienne, homme d’État sénégalais, et grand personnage du Parti Démocratique sénégalais (PDS). C'est au moment de son évacuation en Turquie pour des soins, que l'homme politique a rejoint les cieux. Son corps a été débarqué à Athènes où l'avion a été contraint de faire une escale de deux heures.



M. Sy a été Ministre sous la présidence de Abdoulaye Wade. Il a officié comme ministre de la Justice de 2005 à 2008. Il a également été ministre de l’Intérieur de 2008 à octobre 2009, puis à nouveau celui de la Justice de 2010 à 2012.



Cheikh Tidiane Sy est né à Saint-Louis le 11 janvier 1938. Avant sa carrière politique, il fut professeur de sociologie du développement et directeur des études à l’École nationale d’économie appliquée (ENEA), à Dakar au Sénégal.



Il a également été Responsable du Bureau central de l’administration rurale, au ministère de la Planification et du développement, au Sénégal.



Seneweb présente ses condoléances à la famille du défunt.