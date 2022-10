Décès de Daouda Faye : "Je rends hommage à un homme exceptionnel et à une grande figure du sport", Pr Macky Sall

Suite au décès de l'ancien ministre des Sports, El Hadji Daouda Faye, le Président Macky Sall a rendu un vibrant hommage au disparu. Il loue les qualités de celui qui a été de son vivant une figure de proue dans le sport.