Décès de Dieh Mandiaye Ba : Macky Sall rend hommage à une « femme engagée, d’une exquise courtoisie… »

Le chef de l’Etat, Macky Sall a rendu hommage à la députée Dieh Mandiaye Ba, décédée, ce mardi 18 janvier 2022 à Dakar. « Engagée et courtoise », tels sont les mots utilisés pour décrire la parlementaire, présidente de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains à l’Assemblée nationale.





« J’ai appris avec tristesse le décès de l’honorable député Dieh Mandiaye Ba, présidente de la Commission des Lois. Je rends hommage à une femme engagée et d’une exquise courtoisie, et présente mes condoléances émues à sa famille et à l’Assemblée nationale », a indiqué sur Twitter le président de la République.





La levée du corps est prévue ce jour, à la Mosquée de Dieuppeul (en face du Commissariat de Police), suivie de l’enterrement au Cimetière de Yoff, renseigne par ailleurs, une note de l’Assemblée nationale.