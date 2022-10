Décès de El Hadj Daouda Faye “Vava”, ancien ministre des Sports

Décès de Daouda Faye, ancien ministre des Sports

Surnommé Vava, l’ancien ministre des Sports Daouda Faye est décédé, annonce la Radio Futurs Médias.



Daouda Faye a dirigé le sport sénégalais sous la présidence de Abdoulaye Wade. Il restera, notamment dans les annales, comme celui qui a dirigé, en 1992, le Comité d'organisation de la CAN 1992 qui se déroulait au Sénégal. Il dirige cette instance de main de maître avec à la clef de substantiels bénéfices, une première dans l'histoire de l'organisation des compétitions africaines



Né en 1944 à Kaolack, Daouda Faye a commencé sa carrière professionnelle comme Instituteur.



Il fut un homme d’affaires prospère et un passionné de sports. C’est lui qui avait monté le combat Mohamed Ndao Tyson-Manga II, après un investissement de 60 millions de francs CFA en 1999.



Sur le plan politique, il fut notamment maire de Kaolack et député à l'Assemblée et Vice Président du Sénat.