Décès de Eugénie Rokhaya Aw : ”La presse vient de perdre un monument” (Abdoulaye Diop)

Eugénie Rokhaya Aw, ancienne directrice du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de Dakar, est décédée à l’âge de 70 ans, dimanche, des suites d’une maladie. Dans un communiqué, le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop lui a rendu un vibrant hommage.





COMMUNIQUÉ





"C’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le rappel à Dieu de Madame Eugénie Rokhaya AW, Présidente du Tribunal des pairs du CORED et ancienne Directrice du CESTI, décédée ce dimanche 03 juillet 2022, à Dakar. La presse vient de perdre un monument. Depuis les années 1970, elle était engagée dans le combat pour une presse indépendante et professionnelle, respectueuse des règles d’éthique et de déontologie. Eugénie est restée debout et attachée aux valeurs journalistiques jusqu’à son dernier souffle. Son décès survient une semaine, jour pour jour, après qu’elle ait brillamment présidé une activité portant sur la révision de la charte des journalistes du Sénégal ainsi que les statuts et le règlement intérieur du CORED. Eugénie était également une fervente militante de la reconnaissance du mérite des femmes et un meilleur traitement dans les médias.





Au nom du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à l’ensemble des acteurs de la presse et à tous ceux qui l’ont connue et aimée, et leur exprime toute notre solidarité durant ces moments pénibles".