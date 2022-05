Décès de Hamedine Racine Guissé, Sg de l’UDP et ancien directeur de l’Ensut

Hamedine Racine Guisse,

Hamedine Racine Guissé n’est plus ! Le Secrétaire général de l’Union pour la Démocratie Populaire (UDP), un ancien parti politique, fondé en 1981 est décédé, ce lundi 30 Mai 2022 à Yoff. Il est également l’ancien directeur du département Ensut de l’Ucad et cofondateur de l’Aj Pads avec Landing Savané, Mamadou Diop Decroix et Pr Malick Ndiaye.





Hamedine Racine Guissé est le papa d’Abdoulaye Mamadou Guissé, secrétaire général du Parti politique Mouvement culturel pour le salut du Sénégal Fulla ak Fayda.