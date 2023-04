Décès d’Ibrahima Sène du PIT

Le grand penseur Ibrahima Sène est parti à jamais! Il a tiré sa révérence tard dans la nuit de ce samedi 8 avril. Secrétaire général en charge des questions économiques au Parti du travail et de l’indépendance (PIT), le père de Léna Sène, très présent sur les réseaux sociaux avait depuis quelques mois pris «sa retraite». Alors que lui n’hésitait pas à publier des contributions relatives à l’actualité sénégalaise.



Né le 1 mai 1946, Ibrahima Sène a été un ancien dirigeant du Mouvement pour le Parti du travail et de la démocratie (LDMPT) qui a cherché à représenter les travailleurs et les plus défavorisés dans le pays.



«Il a été un défenseur de la justice économique et des droits des travailleurs tout au long de sa vie politique. Il a été candidat à la présidence du Sénégal à deux reprises, en 1993 et 2000, mais n'a pas réussi à remporter les élections. Au-delà de ses activités politiques, Ibrahima Sene était également un fervent défenseur de la culture sénégalaise et de l'identité africaine. Il a exprimé cette passion à travers son art, avec des peintures et des sculptures qui reflétaient sa vision de la beauté et de la richesse de la culture sénégalaise », renseigne-t-on.



Depuis l’annonce de son rappel à Dieu, les hommages se succèdent sur la toile.