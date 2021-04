Décès de l'artiste Abdou Diop : Kolda pleure son ambassadeur culturel

Abdou Diop n'est plus. Le lead vocal du groupe Aynoobé s'est éteint à l'âge de 57 ans. Connu pour sa musique traditionnelle imbue de sonorités peules, Abdou Diop a diffusé la culture peule à travers les quatre coins du monde.





Trois albums étaient à son actif avec des morceaux qui appellent à la paix, au développement, à la préservation de la culture, et autres domaines de la vie active. Un monument de la musique peule s'en est allé, Kolda et le monde de la musique pleurent le vecteur de la culture du Fouladou.





A son enterrement ce dimanche soir à Kolda, le peuple du Fouladou lui a rendu un hommage mérité en l'accompagnant jusque dans sa dernière demeure. Abdou Diop est décédé suite à un malaise dans le village de Saré Bidji où il s'est retiré pour plus d'inspiration à un son prochain, que lui et ses nombreux fan's ne verront plus.