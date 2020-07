Justice : Décès de l'avocate, Me Charazade Hilal

Le barreau est en deuil. Me Charazade Hilal n'est plus. C'est le Bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre des avocats qui viennent d'annoncer la triste nouvelle. "Notre excellente consoeur Charazade Hilal est décédée ce samedi 4 juillet à Paris (France), lit-on à travers la note recue.





Selon eux, la famille s’emploie à rapatrier la dépouille. Tout en précisant que la date et le lieu de l’inhumation, ainsi que les modalités de réception des condoléances, seront communiqués ultérieurement.