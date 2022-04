Décès de l’ancien gouverneur Thierno Birahim Ndao

L’administrateur civil à la retraite, Thierno Birahim Ndao, est décédé ce mardi, à son domicile à Mermoz, un quartier de Dakar, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS de source proche de la famille.



Né en 1924 à Ngatch Naoudé, dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack), Thierno Birahim Ndao sera inhumé mercredi dans la ville sainte de Touba (Diourbel), indique la même source.



Il fut adjoint au gouverneur du Sine Saloum (Abdou Diouf), préfet de Kaolack, puis Gouverneur des régions du Fleuve, du Cap-Vert et de Thiès pendant 25 ans. Il a été aussi maire de la commune de Kaffrine durant 15 ans.



M. Ndao avait auparavant été nommé directeur général des Douanes et de la Loterie nationale. Magistrat de formation, Thierno Birahim Ndao avait, avant les indépendances, rempli cette fonction en Côte d’Ivoire, au Soudan, au Mali et au Niger.