Décès de l’ancien ministre de la Communication Moctar Kébé

L’ancien ministre de la Communication et ex maire de Kolda (sud) Moctar Kébé est décédé dans la nuit de lundi à mardi des suites d’une longue maladie, annoncent plusieurs médias dont Radio Sénégal (publique).M. Kébé, rappelé à Dieu à l’âge de 84 ans, est un journaliste diplômé de l’Université de Stasbourg (Centre universitaire d’enseignement du journalisme).Il a été journaliste de terrain, a-t-il coutume de préciser, de 1960 à 1984, exerçant notamment au quotidien national Le Soleil, dont il a été le responsable de la rubrique politique étrangère.Moctar Kébé fut élu député à l’issue des législatives de 1988, avant d’être promu ministre de l’Environnement et de la Protection de la nature.Moctar Kébé est élu maire de Kolda en 1990, tout en continuant à siéger au sein du gouvernement où il occupait cumulativement la fonction de ministre de la Fonction publique et du Travail.Il deviendra plus tard l’emblématique ministre de la Communication de ces années-là, avant d’être nommé ambassadeur du Sénégal en Gambie (1993-1995), pays dans lequel il avait déjà servi dans les années 1980 comme conseiller d’ambassade.