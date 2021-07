Décès de l’artiste-comédien Demby Fall à Keur Massar

Deces de Demby Fall, artiste-Comedien

Le théâtre sénégalais est en deuil ! Le comédien Demby Fall est décédé ce mardi matin chez lui, à Keur Massar. L’information a été donnée par l’artiste Ibrahima Mbaye Sopé sur sa page Facebook. Le défunt sera enterré, cette après-midi, vers 19 h, à Tivaouane, renseigne la source.