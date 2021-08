Décès de l’avocat Barthélemy Atisso, guitariste de l’Orchestra Baobab

L’Orchestra Bobab est en deuil ! Le groupe mythique vient de perdre son guitariste, Barthélémy Attisso. Cet avocat togolais a aménagé au Sénégal en 1966, pour suivre des études de droit à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par le hasard du destin, il est devenu guitariste autodidacte auprès de Balla Sidibé et autres membres du Baobab.



Dans une interview accordée à Pan African Music, il disait adorer le Sénégal. «J’ai fait toutes mes études universitaires au Sénégal, pour obtenir le diplôme de Licence en droit. J’ai eu l’orchestre Baobab et grâce à ça, aujourd’hui, j’ai un talent, on peut dire, de musicien. Ce talent, je suis en train d’en récolter les fruits aujourd’hui. Je suis avocat et c’est grâce aux études universitaires à Dakar que j’ai pu accéder à cette profession, et j’ai eu des enfants aussi au Sénégal».



Seneweb présente ses condoléances aux proches et alliés du défunt musicien.