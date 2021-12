[Education] Décès de l’IEF de Sédhiou

Nouha Sarr, l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) du département de Sédhiou, est décédé ce jeudi à l’hôpital le Dantec de Dakar à la suite d’une très courte maladie. Il attendait un rendez-vous médical de plus d’un mois pour subir une opération.



Une forte délégation de l’académie se dirige vers Fatick pour assister à l’enterrement prévu cette après-midi. L’inspecteur est décédé le jour du baptême de son dernier enfant né le jeudi dernier à Sédhiou. C’est pendant la cérémonie que sa femme et les autorités présentes ont été informées de la triste nouvelle qui s’est répandue dans la région comme une trainée de poudre. Nouha Sarr était à sa deuxième année de service à Sédhiou.