Décès de Mamadou Dialane Faye, ancien député et coordonnateur de Rewmi à Thiès

Mamadou Dialane Faye, ancien député à l'Assemblée nationale, coordonnateur départemental du parti Rewmi à Thiès et membre du Secrétariat national dudit parti, est décédé, a-t-on appris ce jeudi 18 février. Une grande perte pour la classe politique sénégalaise mais également pour le Comité national Itie au sein duquel il a représenté l’Assemblée nationale.Dans un message reçu, le Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et président du parti Rewmi, Idrissa Seck, regrette la perte d’ « un fidèle compagnon et combattant de première ligne de toutes les luttes du parti ». « Idrissa Seck et l'ensemble des militants s'associent à la douleur de la famille éplorée et prient pour qu'Allah réserve au défunt une place de choix en Son Paradis », lit-on dans le communiqué signé du porte-parole de Rewmi, Daouda Ba.Pour Abdou Aziz Diop, coordonnateur adjoint du Forum civil, Mamadou Dialane Faye a été un des maîtres d’œuvre du processus de validation du Comité national (Cn) Itie. Lors de la mise en place du Cn Itie, en 2013, il faisait partie des deux représentants de l’Assemblée nationale sous le magistère de Ismaïla Madior Fall.Diplômé en économie, Mamadou Dialane Faye a, de 2013-2017, « dignement représenté l’Assemblée, en termes présence active mais aussi en termes de contributions. Il a su apporter sa contribution, son expertise tant au niveau central qu’au niveau communautaire. Il portait surtout la voix des communautés », témoigne Abdou Aziz Diop, joint par Seneweb.A la fin de son mandat au Cn Itie, il a continué à être député du peuple à l’image de Elène Tine. « Lors de sa dernière sortie le 23 décembre 2020, à l’atelier régional de dissémination du rapport Itie à Thiès, il avait parlé au nom de tous les élus du département en tant que vice-président du Conseil départemental, au nom de tous les élus locaux. Le lendemain, il a coprésidé la session dédiée aux élus des zones minières pour la prise en charge des collectivités territoriales et des communautés impactées. La résolution sortie de la réunion du 24, c’est lui-même qui a été à l’initiative. Non seulement pour demander l’effectivité des différents fonds miniers mais aussi il a encouragé l’Itie dans ses missions pour la transparence », renchérit le coordonnateur du Forum civil.Abdou Aziz Diop ne tarit pas d’éloges sur le défunt, qui dit-il, « a été un homme intègre, compétent, patriote au sens noble du terme. Il a toujours défendu la patrie, humble, discret et attaché à son terroir. Un modèle en politique et un acteur de développement. La nation lui doit un hommage, il est une référence pour la classe politique ».