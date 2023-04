Décès de Mame Less Camara : Macky Sall rend hommage à un « grand éditorialiste et chroniqueur »

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mame Less Camara, Journaliste, enseignant-formateur. Grand éditorialiste et chroniqueur, Mame Less a été un modèle pour des générations de journalistes. Je salue la mémoire d’un seigneur de la plume et du verbe, un homme bon, intègre et généreux. A sa famille ainsi qu’à la presse, je présente mes condoléances émues », a réagi le chef de l’Etat sur son compte Twitter.





Mame Less Camara est décédé, ce samedi, à l’hôpital Principal de Dakar.





Journaliste, enseignant-formateur, il est passé par des organes tels que la Rts, la Tfm Wal fadjri , Bbc, Envie FM.