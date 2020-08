Décès de Mansour Kama : « C’est un pan entier de notre économie qui s'affaisse à jamais » (Sophie Gladima)

La ministre des Mines n'a pas tari d'éloges au sujet de Mansour Kama, Président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et ancien Président du Conseil d’Administration de la société Sénégalaise des Eaux (SDE), décédé ce weekend.





« Tonton Mansour, comme je l'appelais affectueusement, est parti sur la pointe des pieds, comme il a vécu sans bruit et sans histoires. Son nom restera à jamais gravé dans le panthéon des plus illustres et dignes fils du Sénégal, qui ont bâti et forgé l’économie nationale », témoigne la ministre dans un document reçu.





« Avec la disparition de Tonton Mansour, c’est un pan entier de notre économie qui s’affaisse à jamais. Le Sénégal perd, ainsi, un fervent défenseur de la préférence nationale et du patriotisme économique, un homme de foi et d’une immense générosité, qui a toujours donné le meilleur de lui-même dans tout ce qu’il entreprenait. A preuve, son immense œuvre dans l’échiquier économique du Sénégal a fait incontestablement de lui un capitaine d'entreprises et patriote hors pair ».





« Tonton Mansour, ajoute-t-elle, a fait preuve d’une intrépidité sans faille par sa participation remarquable qui déroutait la plupart des observateurs aux assises nationales tenues en 2008 ».





Ainsi, son départ pour l’éternité « m’affecte au plus profond de moi-même, à l’instar de la communauté économique nationale et des compatriotes. Il était un homme de bien et du bien, un régulateur social, un homme de dialogue et de consensus. Le Président de la République, Son Excellence Macky Sall perd aussi un ami et un confident ».





Mansour Kama, conclut Sophie Gladima, « a fait partie de ceux qui m’ont vivement encouragée et soutenue dans mon compagnonnage avec le Président Macky Sall. Puisse Le Miséricordieux l'accueillir en Son Paradis », prie-t-elle.