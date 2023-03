Décès de Me Ousmane Seye, ténor du barreau sénégalais

Seneweb a appris le décès de Me Ousmane Sèye, célèbre avocat impliqué dans plusieurs grandes affaires, et inscrit au barreau sénégalais depuis 1985.



Tout récemment, il fait partie des conseils de Sitor Ndour, ancien Directeur du Centre des Oeuvres Universitaires de l'UCAD, inculpé pour viol.



Outre la robe d’avocat, Me Ousmane Seye était également un homme politique, leader du Front républicain, parti membre de la coalition Benno Bok Yakaar (BBY).