Décès de Mountaga Diagne, un grand universitaire tire sa révérence

L’universitaire émérite, le professeur Mountaga Diagne est décédé ce vendredi au Togo où il vit depuis des années. Mountaga Diagne fait partie de cette génération qui a culturellement contribué à libérer le Fouta du certaines pesanteurs. Du lycée Charles de Gaules de Saint en passant par l’université Cheikh Anta Diop, Mountaga Diagne s’est distingué par son intelligence et son ouverture d’esprit. Avec Elhadji Hamidou Kassé, ils ont milité très tôt dans les mouvements politiques pour conscientiser les jeunes fountaké.Elhadji Hamidou Kasse avait choisi le mouvement And Jef et Mountaga le RND.





Adieu Taga!









Dans les années 81 à 85, étudiant au département Histoire et Géographie de l’Ucad ,il revenait au village pour former les jeunes du village de Mboyo et environs dans les activités culturelles. A l’image de l’association « Rénovation de Ndioum », il a formé beaucoup de générations dont Hamet Amadou Ly, le journaliste de 2stv. Dans le milieu pulaar, il a écrit beaucoup d’ouvrages dont Ngulloori , « le Crieur public » et d’autres ouvrages. Mountaga Diagne a sillonné l’Afrique où il a obtenu un diplôme en Anthropologie à Ibadan au Nigeria et en archéologie à Abomey au Benin. Assoiffé de connaissance Mountaga Diagne pouvait rester des journées sans manger d’où son surnom « l’Aigle » à l’Ucad.Mountaga Diagne était une école pour toute une génération de Podor. À l’école de Mountaga Diagne beaucoup de générations continueront d’apprendre. Loin de ton Mboyo natal que tu chérissais tant,repose en paix.