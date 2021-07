Décès de Rosine Ndew Tine : Macky Sall et Marième Faye chez le ministre d’Etat Augustin Tine

Le ministre d’Etat, par ailleurs ancien Ministre des Forces armées, Augustine Tine, a perdu sa fille Rosine Ndew Tine, ce dimanche vers 1 h du matin. Face à ce douloureux et triste événement, le couple présidentiel a effectué le déplacement pour présenter ses condoléances à la famille éplorée.





Le chef de l’Etat Macky Sall, accompagné de la première dame, s'est rendu cet après-midi chez le ministre d'Etat Augustin Tine. Selon des informations reçues, c'était en présence de la famille du ministre d'Etat et directeur de cabinet politique du président de la République, des ministres d'Etat Mahmoud Saleh et Mbaye Ndiaye, du ministre Mor Ngom, du vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow ainsi des amis et parents.