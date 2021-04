Décès de Sadio Danfakha, conseiller CESE et membre de l’Apr

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est en deuil suite au rappel à Dieu d’un de ses membres, Sadio Danfakha, décédé ce mercredi 21 avril 2021 à Saraya (Kédougou).





« Honorable Sadio Danfakha était un conseiller exemplaire, compétent et dynamique. Il était très engagé pour le Sénégal, le CESE et son parti l’APR. Il a toujours fait preuve d’humilité, de courtoisie, de rigueur et d’une assiduité remarquable lors des sessions », témoigne le CESE dans un communiqué de presse reçu à Seneweb.





« Le Président du Conseil économique, social et environnemental et l’ensemble de ses collaborateurs présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches, à Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, à tous les Conseillers et personnels du CESE, ainsi qu’au peuple sénégalais », indique la même source.





Sadio Danfakha sera inhumé ce jeudi 22 avril 2021 à Madieri.