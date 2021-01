Décès de Serigne Atou Diagne : Les condoléances de Macky Sall

Le Chef de l'Etat Macky Sall a présenté ses condoléances à Serigne Mountakha Mbacké et à toute la communauté mouride suite au rappel à Dieu, vendredi dernier, de Serigne Atou Diagne, responsable moral du dahira Hizbut Tarqiyah."Suite au rappel à Dieu, la semaine dernière, de notre distingué compatriote Atou Diagne je renouvelle mes condoléances au Khalife général, à sa famille et à la communauté Mouride. Je rends hommage à un pionnier, un homme de foi et de valeurs au service de Serigne Touba", a-t-il posté sur sa page Facebook.