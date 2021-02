Décès de Serigne Moustapha Djamil Sy, fils de Serigne Mansour Sy Borom Daradji

Seneweb a appris, ce soir, le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Djamil Sy. Le défunt était le fils de l'ancien khalife de Tivaouane Serigne Mansour Sy Borom Daradji. Il s'activait dans les mines et carrières de basalte, œuvrait beaucoup dans le social et offrait des routes aux populations, renseigne-t-on.Il devrait être inhumé à Tivaouane où reposent son père et sa mère.Nos condoléances à sa famille et à la communauté tidiane.