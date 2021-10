Décès du coach Joseph Koto

Le football Sénégalais est en deuil. L’ancien joueur et par ailleurs entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans, Joseph Koto est décédé suite d’un malaise.Il était l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale Olympique et locale du Sénégal. Joseph Koto est décédé ce jeudi à l’âge de 61 ans. Toute l’équipe de Seneweb.com s’associe à cette douleur et présente ses condoléances au monde sportif et à la famille éplorée.