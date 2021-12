Décès du coach Lamine Dieng : L’émouvant témoignage du ministre des Sports Matar Ba

Ancien entraîneur de l’équipe nationale de football du Sénégal dans les années 90, Lamine Dieng a tiré sa révérence, ce mardi 7 décembre, à l’âge de 71 ans.





Ainsi, le ministre des Sports, Matar Ba, a présenté ses condoléances «attristées à sa famille et à ses amis, à la communauté du football sénégalais et africain».





«Avec la disparition de Lamine Dieng, le sport sénégalais et le football perdent un technicien de haut niveau doublé d’un intellectuel chevronné, un homme de service et de devoir. La place qu’il avait prise au sein de la grande famille des entraineurs se mesure à l’émotion, aux regrets unanimes et aux témoignages de douleur, de sympathie et d’affection de l’ensemble de ses collègues», a-t-il indiqué dans un communiqué reçu ce jour.





En effet, le défunt a également dirigé des clubs comme le Jaraaf, Niary Tally, l’Us Gorée, l’As Douanes, l’Us Ouakam, le Maghreb de Fès (Maroc), entre autres.