Décès du colonel Mbaye Guèye : Le ministre de l'Intérieur lui rend un vibrant hommage

A travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, informe avoir appris avec une grande tristesse le décès du colonel Mbaye Guèye, ancien directeur du Groupement mobile d'intervention (GMI) du Sénégal.





Le ministre de témoigner :"Homme de grande valeur et de dévouement, il a su, par son courage et son sens du devoir, jouer un rôle crucial lors de la crise de 1987, suite à la loi portant radiation, en apaisant les tensions entre policiers voulant se rendre au palais de Justice et gendarmes. Une intervention déterminante qui restera à jamais gravée dans notre mémoire collective."