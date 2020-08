Décès du khalife de Médina Baye : «Une grosse perte pour la Oummah islamique», Idrissa Seck

Hommages de Idrissa Seck au defunt Khalife de Medina Baye

Les messages se succèdent, suite au rappel à Dieu, ce dimanche 2 août, du khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Président du parti Rewmi, Idrissa Seck s’est joint aux multiples témoignages adressés à l’endroit du «bâtisseur».