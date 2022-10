Décès du Professeur Dieudonné Pandaré, Membre Fondateur de la RADDHO et Membre Fondateur du SAES

Décés du Pr Dieudonné Pandaré de la Raddho

Le patron d’Afrika Jom Center, Alioune Tine, annonce le décès du Professeur Dieudonné Pandaré, membre fondateur de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (Raddho), également membre fondateur du SAES.





Décès survenu ce dimanche 16 octobre 2022. La levée du corps est prévue à 9h à la morgue de l’Hôpital de Fann. Une messe sera célébrée à la paroisse Les Martyrs de l’Ouganda, informe le communiqué d’Afrika Jom Center parvenu à Seneweb.





Le défunt Professeur Dieudonné Pandaré, décrit comme un camarade, frère, ami, collègue a enseigné au Département de Biologie animale de l’UCAD, pendant plus d’une trentaine d’années, c’est un des tout premiers enseignants-chercheurs à introduire l’élevage du poisson au Sénégal.





Dieudonné Pandaré est membre fondateur du SAES et de la RADDHO, dont il était membre de la direction. « Nous rendons un hommage vibrant à cet homme qui a participé activement à toutes les luttes démocratiques, pour la promotion des libertés fondamentales et des droits humains. Dieudonné Pandaré a également participé avec détermination à la création et aux luttes qui ont permis la promotion des capacités des enseignants de l’Université au sein du SAES », renseigne le document.