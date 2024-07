Disparition de Baba Diao ITOC : Le maire de Thiès présente ses condoléances

«C'est avec une profonde consternation que nous avons appris la disparition d'Abdoulaye Diao dit Baba Diao ITOC, éminent industriel et magnat du pétrole», a déclaré le maire de la ville de Thiès.





Pour le Dr Babacar Diop, «il était non seulement un leader dans son domaine, mais aussi un véritable pionnier dont les contributions ont profondément marqué notre industrie et notre économie nationale».





Aussi, en sa qualité de maire de cette ville où il a vu le jour, Dr Babacar Diop a tenu à exprimer, au nom de ses concitoyens et en son nom personnel, «nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler à ses côtés».





«Le rappel à Dieu de cet illustre et distingué fils de Thiès est une perte énorme pour notre ville, mais également pour le Sénégal», souligne-t-il, avant de rendre hommage à son «esprit d'entreprise et à son inestimable contribution au développement socioéconomique de notre pays».