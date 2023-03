Docteur Ibra Mamadou Wane, premier ministre de l’Éducation du Sénégal, n’est plus

Le tout premier ministre de l'Éducation et de la Culture du Sénégal indépendant a tiré sa révérence, ce vendredi 3 mars. Le natif de Mboumba, dans le département de Podor, a fait des études de médecine. Il a été tour à tour docteur d’État en médecine, enseignant à la faculté de Médecine de Dakar, médecin-chef du Service des maladies infectieuses de l’hôpital Aristide Le Dantec.







Le docteur Ibra Mamadou Wane a aussi opéré dans le milieu politique. Il a occupé les fonctions de ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, ministre de l’Éducation nationale et ministre de l’Éducation et de la Culture. Il a été également maire de Podor et président de l’Association des maires du Sénégal.





Le docteur Ibra Mamadou Wane est décédé à l’âge de 96 ans.